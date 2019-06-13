"Нафтогаз": Киев не получал предложений от "Газпрома" по урегулированию газового спора

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" не получала предложений от "Газпрома" по урегулированию арбитражных разбирательств путем мирового соглашения. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минэнерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" мировым соглашением, мы можем сообщить, что "Нафтогаз" пока не получал никаких таких предложений", - написал он в Facebook.

Витренко добавил, что если такие предложения поступят, то "Нафтогаз" "внимательно их рассмотрит".

Далее он заявил, что украинская сторона может рассмотреть в этом контексте вопрос того, как "Газпром" будет выполнять решения арбитражей, вопрос условий нового транзитного контракта.

Витренко также добавил, что в складывающихся обстоятельствах следует готовиться "к прекращению транзита с 2020 года", когда утратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг сообщил на совместном брифинге с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, что Россия подтверждает готовность продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. По его словам, Украина пока не готова к заключению контракта по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством, поэтому проще продлить действующий.

Газовый спор

В 2009 году "Газпром" и "Нафтогаз" подписали два газовых контракта. Один касался поставок российского газа для нужд Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2017 года суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах в размере $2 млрд. Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд до 5 млрд куб. м до истечения срока контракта в конце 2019 года.

"Нафтогаз" в свою очередь требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Глава "Газпрома" Алексей Миллер тогда сообщил, что процесс может занять 1,5-2 года.