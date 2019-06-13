Southwest вслед за American Airlines продлила запрет на полеты 737 MAX до 2 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Американская авиакомпания Southwest Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 5 августа до 2 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте авиаперевозчика.

"Мы пересмотрели в апреле график наших полетов, удалив MAX до 5 августа включительно с тем, чтобы добавить надежности нашей деятельности и стабильности нашим клиентам во время интенсивных путешествий в летние месяцы. Ввиду сохраняющейся неопределенности в отношении сроков возобновления эксплуатации MAX, мы снова пересматриваем свои планы и удаляем MAX из графика авиасообщения по 2 сентября включительно", отметила Southwest Airlines.

По ее оценке, данное решение предусматривает отмену в среднем около ста авиарейсов каждый день. Ранее об аналогичном шаге объявила авиакомпания American Airlines. Она продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября текущего года.

В прошлом месяце руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.