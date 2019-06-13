Трюдо и Трамп обсудят в Вашингтоне 20 июня ратификацию нового договора NAFTA

ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит 20 июня Вашингтон, где намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом ратификацию нового североамериканского торгового договора. Об этом в четверг сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

"С нетерпением жду встречи с президентом Трампом, чтобы обсудить ратификацию нового [договора] NAFTA, а также продолжение укрепления нашего торгового и экономического партнерства", - заявил Трюдо. В канцелярии премьер-министра добавили, что в ходе встречи с Трампом тот также намерен затронуть вопросы безопасности и задержание двух канадских граждан в Китае.

Новый североамериканский торговый договор получил название Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA), он придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. 29 мая Трюдо представил в канадском парламенте законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация Трампа направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения. Как сообщил в начале июня вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс во время визита в Оттаву, Белый дом надеется, что Конгресс ратифицирует новый торговый договор этим летом.