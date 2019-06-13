РБК: Минфин предлагает разрешить продажу алкоголя через интернет с 2020 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ доработало законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя и планирует приступить к реализации проекта с 1 января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Как передает издание, первый этап продлится один год - до 1 января 2021 года. В этот период вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

С 1 января 2023 года онлайн-торговлей смогут заняться также сельскохозяйственные компании, производящие вина, производители пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией. Торговые сети при этом не смогут продавать алкоголь через интернет.

Чтобы получить разрешение на онлайн-продажу алкоголя, компании будут обязаны подавать заявку на включение в специальные реестр, вести который будет Росалкогольрегулирование. Для интернет-продаж также потребуется регистрация в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет производиться при его получении.

Против инициативы выступает Минздрав. В пресс-службе ведомства РБК заявили, что намерены отклонить законопроект. В Минздраве считают, что легализация дистанционной продажи алкоголя "противоречит основополагающим принципам законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции". Кроме того, продажа в интернете будет сопровождаться демонстрацией продукции, что можно расценивать как рекламу алкоголя, которая в России запрещена законом. Также в ведомстве заявили, что снятие запрета на дистанционную торговлю алкоголем помешает достижению целей демографической политики по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет и продолжительности здоровой жизни до 66 лет к 2025 году.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он не противоречит концепции государственной политики по снижению злоупотребления алкоголем, так как одним из ее положений является повышение эффективности регулирования. Авторы законопроекта считают, что реализация проекта обеспечит более эффективное регулирование интернет-торговли, чем "политика запретов".