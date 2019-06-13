Силуанов обсудил с Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в нацвалюты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вопрос перевода расчетов за энергоносители в евро и рубли. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.

"В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты - рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС", - сообщил Лавров.

По его словам, для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет. Первый вице-премьер РФ также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в РФ и либерализацию торговли.

"Стороны выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях", - сообщил Лавров.