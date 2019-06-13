В Конгресс США внесли инициативу, предусматривающую санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Сенатор США Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внес в четверг в американский Конгресс законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении проекта трубопровода "Северный поток - 2" и других российских газопроводов, а также ускорение поставок природного газа союзникам США по НАТО. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

"Сегодня [в четверг] сенатор США Джон Баррассо представил законопроект, позволяющий членам НАТО избежать политического давления и манипулирования со стороны России. <...> Законопроект предусматривает введение санкций против российского газопровода Nord Stream II и ускорит экспорт американского природного газа союзникам по НАТО", - утверждается в документе.

"Президент [США Дональд] Трамп был прав, недавно сказав, что Германия станет заложником России, если будет продолжать работу с российским газопроводом Nord Stream II", - сказал Баррассо. По его версии, законопроект "лишит Россию геополитического оружия путем введения санкций против трубопровода Nord Stream II и расширения американского экспорта природного газа". Предложение уже поддержали 11 сенаторов-республиканцев.

О законопроекте

Инициатива носит название ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act, аббревиатура переводится как "избегать"). Законопроект "усиливает энергетическую безопасность членов НАТО, обеспечивая эти страны надежными и стабильными американскими энергоресурсами", полагает пресс-служба сенатора. "Он также предусматривает введение санкций против газопровода Nord Stream II, по которому будут осуществляться поставки природного газа из России в Германию, а также других российских экспортных трубопроводов", - говорится в документе.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2", но одновременно не отрицал, что участвующие в нем государства вольны строить этот трубопровод.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу "Северного потока", но будет начинаться не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.