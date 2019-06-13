Власти Канады выделили фермерам $113 млн в связи с запретом на поставки канолы в Китай

ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Канады выделило 150 млн канадских долларов ($113 млн) на поддержку фермеров в связи с запретом на поставки канадской канолы в Китай. Об этом в четверг говорится в совместном заявлении министра по вопросам диверсификации международной торговли Джеймса Карра и министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Мари-Клод Бибо.

В документе отмечается, что 150 млн канадских долларов будут направлены "на поддержку канадских экспортеров канолы". "Эта помощь поможет им снизить риски, связанные с выходом на новые рынки [сбыта]", - уточнили министры.

В мае власти Канады для поддержки аграриев в этом секторе объявили об увеличении им максимальной суммы кредитования по соответствующей федеральной программе с 400 тыс. канадских долларов (около $300 тыс.) до 1 млн канадских долларов ($750 тыс.), а также о значительном увеличении ставки беспроцентного займа.

Ранее стало известно, что китайские импортеры перестали закупать в Канаде семена канолы. В частности, Пекин исключил двух крупных канадских агротрейдеров из реестра экспортеров, которым разрешены поставки канолы в страну. Правительство КНР заявило, что отзыв разрешений на поставки у этих канадских компаний является обоснованным, так как "в последнее время китайская таможня несколько раз находила опасные организмы в каноле, импортируемой с территории Канады". Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал такие действия Китая в отношении Канады "неправильными".

Эксперты связывают эти меры с усилением политической напряженности во взаимоотношениях между странами в связи с конфликтом вокруг компании Huawei и в целом с нарастающими противоречиями в глобальной торговле.

Китай является крупнейшим в мире импортером канолы - канадского генно-модифицированного сорта рапса, из которого производят растительное масло с низким содержанием эруковой кислоты. Масличные семена являются одним из главных товаров канадского экспорта в Китай.