Беглов: госфинансирование широтной магистрали в Петербурге составит около 87 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Государственное финансирование строительства широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр, ВСД) на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит порядка 87 млрд рублей при общей сумме проекта в 160 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

По его словам, эти параметры он обсудил во время встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в рамках Петербургского международного экономического форума. "У нас есть договоренности, что в это проект РФ вложит порядка 87 млрд рублей. Весь проект, по нашим планам, обойдется в сумму около 160 млрд рублей. Мы уже объявили конкурс на проектирование этой магистрали, приступили к конкретной работе", - сказал Беглов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, речь идет о совокупном финансировании проекта из местного и федерального бюджетов. Предполагается также, что в проект будут вложены частные средства. Точная сумма, по словам представителей Смольного, будет известна после согласования проекта. "Все зависит от того, как будет выполнен проект, тогда мы сможем сказать, во что нам это обойдется", - отметил Беглов.

ВСД - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в Санкт-Петербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Основное назначение дороги - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки. Завершить строительство трассы планируется к 2024 году. Трассировка автодороги отражена в генеральном плане Санкт-Петербурга, утверждена документация по планировке территории, ведутся проектно-изыскательские работы.