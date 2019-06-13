Эр-Рияд гарантирует стабильность поставок нефти после инцидента с танкерами

ТАСС, 13 июня. Власти Саудовской Аравии гарантируют стабильность поставок нефти на мировой рынок после произошедшего в четверг нападения на два танкера в Оманском заливе. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех, сообщило в четверг Саудовское агентство печати (САП).

Аль-Фалех осудил нападения на танкеры и заверил, что Саудовская Аравия примет все меры, которые она считает необходимыми, чтобы защитить свои порты и территориальные воды. Аль-Фалех добавил, что Министерство энергетики Саудовской Аравии и национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысили уровень готовности к отражению террористических актов, подобных нападению на танкеры в Оманском заливе. Министр также подтвердил обязательство Саудовской Аравии осуществлять надежные поставки нефти на мировой рынок, передает САП.

Саудовский министр призвал международное сообщество сотрудничать с Эр-Риядом и взять на себя ответственность за обеспечение безопасности мирового судоходства. Аль-Фалех предупредил, что инциденты, подобные атакам на танкеры в Оманском заливе, представляют угрозу для мирового рынка энергоносителей и могут иметь негативные последствия для этого рынка.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Reuters, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.