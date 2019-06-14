РЖД реконструирует линию Бестужево - Беркакит в Якутии в течение трех лет

ЯКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" проведет в течение трех лет реконструкцию железнодорожной линии Бестужево - Беркаит, которая связывает железные дороги Якутии с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Это позволит справиться с растущим потоком продукции якорного инвестора территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" угледобывающей компании "Колмар", рассказала ТАСС председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

"Мы находимся в более выигрышном положении, поскольку выходим на две ветки - БАМ и Транссиб. Мы везем вагоны пять-семь дней, чтобы выйти на порты Дальнего Востока. В настоящее время мы испытываем трудности с вывозом продукции по участку Беркакит - Бестужево, но у РЖД в плане ремонтных работ стоит реконструкция этого участка, что позволит синхронизировать наши растущие объемы с провозной способностью железной дороги", - сказала Цивилева. Реконструкция участка начнется в течение трех лет.

Проект развития участка включает в себя реконструкцию действующих раздельных пунктов. На станциях Нагорная и Могот необходимо удлинить приемо-отправочные пути, а на станциях Беркакит, Окурдан, Золотинка, Аям, Якутский, Рихард Зорге нужно еще построить дополнительные. Кроме того, необходим второй путь на перегоне Аям - Золотинка, который является одним из главных лимитирующих участков на данном направлении. В числе других важных мер - оснащение линии автоматической блокировкой, что повысит интенсивность движения поездов по участку протяженностью более 200 км.

Ежегодная провозная способность участка составляет чуть более 13 млн тонн.

Угледобывающая компания "Колмар" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайшие пять лет компания намерена инвестировать более 100 млрд рублей в развитие горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Инаглинский" и строительство угольного терминала в Ванино.