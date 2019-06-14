Хабаровский край привлечет федеральные средства на реконструкцию трассы до Чегдомына

ТАСС, 14 июня. Власти Хабаровского края обратятся в федеральный центр для получения денег на реконструкцию автомобильной трассы Комсомольск-на-Амуре - поселок Березовый - поселок Амгунь - поселок Могды - поселок Чегдомын протяженностью около 500 км. Об этом сообщается со ссылкой на губернатора Сергея Фургала на официальном сайте хабаровского правительства.

Трасса пришла в негодность в этом году из-за регулярно проезжающей лесовозной техники и большегрузов. Жители населенных пунктов, где проходит трасса, долгое время жаловались на ее состояние.

"Требуется полная реконструкция трассы, поэтому в этом году нужно приступить к проектированию, а затем и к строительству. Это очень серьезные затраты, но другого выхода я не вижу. Я со своей стороны буду работать над выделением федеральных средств", - цитируется в опубликованном сообщении глава региона Фургал.

Также сообщается, что в ближайшее время в регион из федерального бюджета поступит более 700 млн рублей на строительство региональных дорог. Решено, что около 200 млн рублей направят на ремонт около 144 км дороги от поселка Березовый до села имени Полины Осипенко. На данном участке планируется сделать гравийное покрытие.

Кроме того, планируется провести совещание с представителями крупных лесозаготовителей, которые работают в Солнечном и им. Полины Осипенко районах. Власти края намерены заключить соглашение о совместном содержании и ремонте дорог, которые считаются лесовозными. Также глава региона поручил договориться с Дальневосточной железной дорогой об увеличении объема перевозок леса по ней, чтобы снизить нагрузку на автомобильную трассу.

С 3 июня на трассе Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын ввели временное ограничение для движения большегрузного транспорта. Дежурят два передвижных поста весового контроля.