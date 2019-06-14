Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в пятницу журналистам в инфоцентре Крымского моста.

"Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая длина колеи 19 км, использовано 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. Пока завершается строительство железнодорожной части моста, по этому пути будут перевозить грузы, необходимые для работ, - в первую очередь рельсошпальную решетку и щебень с баз на краснодарской стороне пролива. "В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения. Идем с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.