Новосибирская область ведет переговоры с французами о создании завода по переработке зерна

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ведут переговоры с крупнейшим во Франции производителем сахара компанией Tereos по созданию на территории региона завода по переработке зерна мощностью порядка 500 тыс. тонн. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В начале 2019 сообщалось о встрече вице-премьера РФ Алексея Гордеева с президентом этой французской компании Алексисом Дювалем, в ходе которой обсуждался выход компании на российский рынок и освоения ею новых видов производств, в том числе выпуск продуктов из злаковых.

"Они хотят в России построить три завода [переработки зерна] по 500 тыс. тонн, и как раз для одного завода как наиболее перспективную они рассматривают новосибирскую площадку", - сказал Лещенко.

Министр отметил, что из Сибирского федерального округа Новосибирск пока единственный ведет переговоры с компанией. Также два завода планируется создать в европейской части России. Параметры проекта на данный момент не определены, отметил Лещенко.

Министр сообщил, что планы компании по созданию завода совпадают с планами Новосибирской области увеличить объемы внутреннего потребления на территории региона. "Потенциал есть, есть трудовые ресурсы, есть площадки для достаточно комфортного размещения крупных объектов", - добавил Лещенко.

Tereos имеет дочернее предприятие Syral, которое занимается переработкой зерновых.