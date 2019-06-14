На Хайнане создадут консультационный центр по разрешению торговых споров

САНЬЯ /Китай/, 14 июня. /ТАСС/. Власти китайского города Санья (южная провинция Хайнань) создадут консультационный центр урегулирования споров, возникающих в сфере международной торговли. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" со ссылкой на правительство города.

Новая структура будет создаваться при содействии целого ряда правительственных ведомств и организаций, отвечающих за работу по таким направлениям, как торговля, правовая система, морские дела и регулирование рынка. Центр, как отметили в городской администрации, будет играть важную роль в формировании более благоприятной и справедливой международной деловой среды посредством оказания профессиональной юридической поддержки участникам торговых отношений.

Данный центр предназначен для оказания услуг правительственным и частным организациям, предприятиям, а также физическим лицам при возникновении, в частности, международных торговых трений и морских споров. Консультации возможны как в онлайн, так и оффлайн режиме. Власти обещают, что урегулирование спорных вопросов будет осуществляться на "гармоничной, взаимовыгодной и равноправной основе".

В работе по организации деятельности центра примут участие Народный суд средней ступени города Санья, Морской суд города Хайкоу, Управление юстиции Санья, Управление коммерции Санья, Комитет по содействию международной торговле Санья и целый ряд других ведомств. К консультациям в новом центре привлекут как китайских, так и зарубежных юристов.