Андрей Клепач: рост ВВП России в 2019 году может оказаться ниже 1%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2019 году может составить 1% или чуть ниже, сообщил в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Наш прогноз - это рост в 2019 году на 1%, может быть даже чуть ниже. Но это зависит от того, как Росстат уточнит картину по прошлому году. Потому что в экономике есть такой эффект, как сильная база: в прошлом году был скачок экономики на 2,3% - естественно, по сравнению с этим рост экономики в этом году будет медленнее", - сказал он.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, объем ВВП страны в текущем году увеличится на 1,3%. Однако первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно допускали, что рост российской экономики может превысить прогнозный уровень.

По словам Клепача, в этом году ряд поддерживающих эффектов себя исчерпал. "Так, в прошлом году толчок экономическому росту дали Чемпионат мира по футболу, завершение строительства Крымского моста и целый ряд инвестиционных программ по газовому и нефтяному комплексу", - пояснил он.

Главный экономист ВЭБ.РФ подчеркнул, что слабый рост розничной торговли и падение реальных доходов населения в I квартале являются принципиальными для российской экономики. "Понятно, что эти цифры тоже будут уточняться, но само по себе это является тревожным сигналом, который связан как с динамикой зарплат в бюджетном секторе, так и с низким ростом доходов в малом бизнесе. Поэтому это определенная проблема - вызов для каждой семьи и для экономики в целом", - указал он.

Поддержка инвестиций

Клепач отметил, что динамика инвестиций в основной капитал в I квартале 2019 года также замедлилась. "Тут очень важно, в каких направлениях и куда они пойдут дальше. В этом плане нацпроекты как раз сыграют свою роль. Только не стоит рассчитывать, что это произойдет быстро, потому что бюджетные средства только начали выделяться, начнут они работать только во второй половине или к концу года", - добавил он.

По его оценке, основной эффект от этих инвестиций будет уже к 2020-2021 году. При этом инвестиции государства в национальные проекты должны "потянуть" за собой и инвестиции от частного бизнеса. "Нацпроекты - важное, но не единственное направление для инвестиций. Они действительно играют в программе действий правительства ключевую роль, но есть и много других мероприятий", - указал Клепач.

Среди других мер - план правительства по наращиванию инвестиций до 25% ВВП. "Он включает в себя много нормативно-правовых актов. Они готовятся с тем, чтобы придать больше гарантии и стабильности для частных инвестиций. В рамках так называемых СПИК 2.0, изменения в закон о поддержке инвестиций, есть одобренная правительством программа модернизации тепловой энергетики, а это 1,5 трлн рублей дополнительных частных инвестиций, то есть государство здесь создает условия, чтобы эти средства пришли в энергетику", - пояснил зампредседателя, главный экономист ВЭБ.РФ.