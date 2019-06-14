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Еврогруппа не согласовала бюджет зоны евро

По словам председателя группы Марио Сентено, потребуется дополнительная работа для принятия решений о возможных источниках финансирования

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) не смогла согласовать бюджет зоны евро объемом в €20 млрд. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Марио Сентено в пятницу утром на пресс-конференции по итогам ночной встречи.

"Заседание Еврогруппы по реформе зоны евро заняло более 15 часов и завершилось ранним утром, но нам потребуется больше работы. Пока мы договорились, что я подготовлю документ, который бы описал возможную будущую структуру этого инструмента, но нам потребуется дополнительная работа для принятия решений о возможных источниках финансирования", - заявил он.

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