США откроют в Грузии коммерческое представительство

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и Министерство торговли США в Вашингтоне оформили договор, согласно которому США приступают к созданию в Тбилиси коммерческого представительства. Об этом в пятницу сообщила журналистам глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.

"США, наш стратегический партнер, воспринимают Грузию потенциальным узлом в регионе, где должно существовать коммерческое и экономическое представительство, координирующее в масштабе региона экономические отношения. Исходя из этого, начался процесс создания коммерческого представительства США в Грузии. Это будет офис регионального значения, и это еще раз подтверждает то, что США нас воспринимают реальным узлом для американского бизнеса в регионе", - сказала Турнава.

Договор был подписан в рамках рабочего визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в США. По словам главы правительства, стремление США открыть в Грузии коммерческое представительство говорит о том, что "Грузия станет экономическим центром региона". Бахтадзе в беседе с журналистами также заявил, что в ближайшее время Грузия и США подпишут еще один "важный документ". Премьер пока воздержался от конкретики.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2018 году товарооборот между Грузией и США составил порядка $520 млн.