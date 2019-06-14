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Новый хлебобулочный завод построят в Подмосковье в 2020 году

На предприятии будут изготавливать до 15 видов продукции, в том числе булочки для сэндвичей и гамбургеров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый хлебобулочный завод появится в городском округе Подольск Московской области к лету 2020 года, объем инвестиций в него составит около 1,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Объем инвестиций в проект составит свыше 1,5 млрд <…> В результате его реализации в городском округе появятся не менее 70 новых рабочих мест, а в дальнейшем - с увеличением до 100", - цитируется в сообщении заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

В пресс-службе добавили, что инвесторы рассчитывают ввести завод в эксплуатацию в конце весны 2020 года. Он будет включать, в частности, производственные помещения, склад бестарного хранения, пристраиваемое помещение просеивания муки и сахара. Предприятие на первом этапе будет выпускать до 48 тыс. булочек для сэндвичей и гамбургеров. В дальнейшем его мощность можно будет увеличить до 72 тыс. булочек в час. Всего на заводе будут делать до 15 видов продукции.

Средняя зарплата на предприятии превысит 70 тыс. рублей, по словам Хромова.

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