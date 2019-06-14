Глава ВЭБ.РФ Шувалов избран председателем межбанковского объединения ШОС на 2020 год

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов избран председателем Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2020 год. Об этом сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"В Бишкеке 10-13 июня прошло заседание совета Межбанковского объединения ШОС под председательством Киргизии. По его итогам решено, что на следующий год председательство переходит к Российской Федерации, в связи с чем председателем МБО ШОС на 2020 год избран глава государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов", - отмечается в сообщении.

Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) учреждено в 2005 году. В настоящее время полноправными членами МБО являются ВЭБ.РФ, Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, ОАО "РСК-банк" (Киргизия), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан).

В статусе банков-партнеров в работе МБО принимают участие: АО "Сберегательный банк "Беларусбанк", Банк развития Монголии, Евразийский банк развития.