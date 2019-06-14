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Колебания курса рубля

Курс доллара снизился до 64,55 рубля

Курс евро составил 72,87 рубля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,55 рубля.

Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 72,87 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,11%, до уровня в 2755,46 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,16% и составил 1344,82 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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