Сбербанк вышел из капитала "Уралкалия"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сбербанк сократил долю в капитале "Уралкалия" до нуля с 10,18%, говорится в материалах кредитной организации.

Сделка была закрыта 13 июня. Всего было реализовано 293,6 млн акций, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Сбербанк согласился продать десятипроцентный пакет акций "Уралкалия" компании Rinsoco Trading Co. Дмитрия Лобяка по цене в 89,3 руб. за бумагу.

В маре Rinsoco Trading Co Limited, через которую белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк контролирует долю в "Уралкалии", направила в Банк России оферту на выкуп 13,21% акций "Уралкалия". Основной акционер компании Дмитрий Лобяк позже комментировал ТАСС, что оферта сделана в соответствии с российским законодательством, так как основные акционеры компании - Rinsoco Trading Co Limited, "Уралхим" и "Уралкалий" стали аффилированы и совместно контролируют свыше 30%.

"Уралхим" Дмитрия Мазепина контролирует 20,1% компании. В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.

О компании

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).