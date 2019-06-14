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Москалькова сообщила о сохранении тенденции снижения реальных доходов россиян

Снижение доходов составило 10% за последние пять лет, рассказала уполномоченный по правам человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Николай Галкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Николай Галкин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июня. /ТАСС/. Снижение реальных доходов граждан России за пять лет составило 10%, эта тенденция пока сохраняется. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Ханты-Мансийске на конференции "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства".

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"В 2018 году каждый восьмой житель России, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума. Мы должны это учитывать. По данным аналитического центра при правительстве РФ, в целом за пять лет реальное падение доходов населения составило 10% - это второй отрицательный фактор, который мы должны учитывать. И эта тенденция не остановилась пока в этом году", - уточнила она.

Ранее в Счетной палате сообщили о том, что видит риски того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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