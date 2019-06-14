Москалькова считает недостаточными гарантии трудовых прав для лиц предпенсионного возраста

ТАСС, 14 июня. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в России пока не созданы достаточные гарантии соблюдения трудовых прав сотрудников предпенсионного возраста, им очень трудно доказать, что причиной увольнения стал именно их возраст.

"Не создано достаточных гарантий трудовых прав для лиц предпенсионного возраста. Установлена уголовная ответственность за их необоснованное увольнение, однако не предусмотрены меры, стимулирующие работодателя к сохранению и поддержке таких работников", - сказала она в пятницу на межрегиональной правозащитной конференции в Ханты-Мансийске. Текст выступления Москальковой опубликован на ее сайте.

По мнению омбудсмена, актуальной остается проблема доказывания факта увольнения или отказа в приеме на работу по мотивам достижения работником предпенсионного возраста.

"Сообщения о подобных нарушениях поступали к уполномоченным по правам человека в отдельных субъектах РФ, в частности, в Свердловской области. Однако отсутствие доказательств препятствует выявлению нарушений и восстановлению прав граждан", - отметила Москалькова.

Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, вводится ответственность работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Трудоустройство молодых

Говоря о трудовых правах людей предпенсионного возраста, омбудсмен затронула и проблемы трудоустройства молодых специалистов. По ее мнению, им нужны дополнительные гарантии приема на работу.

"Повышение пенсионного возраста приведет к росту числа трудоспособных граждан. Замедлится текучесть трудовых кадров, что негативно скажется на трудоустройстве выпускников, которые еще до пенсионной реформы испытывали трудности при поиске работы", - пояснила она.

Москалькова сослалась на данные Росстата, согласно которым в среднем по России в 2018 году не были трудоустроены 23,3% выпускников вузов и 29% выпускников средних профессиональных образовательных организаций, окончивших обучение в 2017 году.

Также Москалькова обратила внимание на не решенные пока проблемы с пенсионным обеспечением тех, кто работал за рубежом. "В страховой стаж для получения социальной пенсии по старости засчитываются периоды трудовой деятельности на территории России, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором. Это ограничивает право на пенсионное обеспечение для лиц, которые осуществляли трудовую деятельность за рубежом", - сказала она.