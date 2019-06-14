Путин выступает за партнерство в Евразии без "политического и экономического эгоизма"

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил о необходимости построения на евразийском пространстве взаимовыгодного партнерства без "политического и экономического эгоизма".

"Весьма перспективным полагаем сопряжение ЕАЭС с реализацией китайской программы "Один пояс - один путь", и в целом формирование в дальнейшем большого евразийского партнерства и построения в его рамках пространства открытого, равноправного и созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга", - сказал российский лидер.

Он заверил, что Россия со своей стороны будет и далее взаимодействовать с коллегами по ШОС в контексте идущих в Евразии интеграционных процессов, в плане гармонизации национальных стратегий развития и региональных многосторонних экономических проектов. Путин пообещал в ходе российского председательства особое внимание уделять вопросам углубления культурно-гуманитарных связей. "В частности, сосредоточимся на реализации достигнутых соглашений о сотрудничестве в области СМИ, а также физической культуры, спорта, туризма", - сказал он.

Российский лидер поздравил Киргизию с успешным председательством в ШОС. "Российское председательство обеспечит преемственность в работе Организации, - заверил он. - Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 22-23 июля 2020 года в России".