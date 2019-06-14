Поступления по "налогу на Google" за I квартал составили 12 млрд рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Поступления по "налогу на Google" за I квартал 2019 года составили 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

"За I квартал 2019 года мы увидели значительный рост - задекларированный НДС составил порядка 12 млрд рублей. Столько же поступило от иностранных компаний за весь 2018 год. Это очень хорошая тенденция", - сказал он.

Глава ФНС отметил, что 70% начислений НДС приходится на крупнейшие IT-компании, в числе которых Google, Apple, Facebook, Booking.com и другие. Всего на учет в налоговые органы встали 1580 компаний, добавил Мишустин.

"Налог на Google"

Закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, будут обязаны уплачивать НДС, вступил в силу с 1 января 2017 года. Документ стал известен в интернет-среде как "налог на Google".

Иностранные организации, оказывающие электронные услуги в B2B-сегменте, с 1 января 2019 года обязаны встать на налоговый учет и самостоятельно уплачивать НДС в России.