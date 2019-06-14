"Газпром нефть" планирует к 2021 году направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует увеличить выплату дивидендов до 50% от чистой прибыли, сообщил на собрании акционеров глава компании Александр Дюков.

"Ставим перед собой задачу выйти на 50%", - сказал он.

В презентации к докладу уточняется, что такого уровня дивидендных выплат компания может достигнуть к 2021 году. По итогам 2018 года "Газпром нефть" планирует выплатить дивиденды в объеме 38,7% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Дюков также отметил, что компания не планирует выкупать свои акций. Кроме того, в компании сообщили, что "Газпром нефть" не намерена проводить дополнительный выпуск акций на рынок.

Размер дивидендных выплат "Газпром нефти" по итогам 2018 года может в два раза превысить уровень 2017 года, когда общие выплаты компании составили 71,1 млрд рублей из расчета 15 рублей на акцию.

Ранее Дюков сообщал, что "Газпром нефть" планирует сохранить дивиденды на уровне 35% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты в объеме не менее 25% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерской отчетности или не менее 15% по МСФО.