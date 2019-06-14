Sollers просит расширить программу стимулирования несырьевого экспорта

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Вадим Швецов на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым попросил ввести субсидии на лизинг оборудования. Это поможет расширить программу стимулирования несырьевого экспорта, считает Швецов.

"Мы как компания "Мазда Соллерс" [СП - Mazda и Sollers] подали заявку на заключение соглашения по корпоративной программе повышения конкурентоспособности... и взяли на себя обязательства, что будем наращивать 10% экспортной выручки каждый год. И компания будет поставлять в Японию продукцию на сумму более 16 млрд рублей. И мы хотели бы, чтобы в рамках этой программы по стимулированию несырьевого экспорта была возможность рассмотреть другие инструменты. Нам было бы интересно, чтобы помимо субсидированной ставки был еще субсидированный лизинг, потому что мы достаточно много покупаем оборудования в лизинг. Расширение финансовых инструментов этой программы было бы нам очень кстати", - сказал Швецов.

Он также отметил, что "Мазда Соллерс" во Владивостоке на днях приступает к серийному производству двигателей для Mazda. При этом 100% этих двигателей пойдут на экспорт - в Хиросиму.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, SsangYong и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские - SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером "Соллерс" является Вадим Швецов.

В 2018 году выручка группы "Соллерс" выросла на 10,4% - до 39,4 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 481 млн рублей. В 2018 году группа "Соллерс" получила чистую прибыль в размере 46 млн рублей.