Беглов: власти Петербурга рассчитывают, что ФПК РЖД будет переведена в город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - "Федеральная пассажирская компания" будет переведена в город и продолжит работу уже с регистрацией в Петербурге. Об этом сообщил журналистам в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов после заседания расширенной коллегии Федеральной налоговой службы.

"У нас [Федеральная] пассажирская компания, ряд еще других компаний, которые хотели бы прийти в город. Мы вот так шаг за шагом, начиная с конца 2018 года, стараемся создавать соответсвующие условия, чтобы им было удобно", - сказал он, отвечая на вопрос, какие еще крупные компании, помимо Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), будут переведены в Петербург. "Да, это "дочка" РЖД", - уточнил Беглов, не назвав сроков перевода.

Он также отметил, что такие компании ждут в Петербурге для того, чтобы увеличить налогооблагаемую базу и тем самым добиться роста доходной части бюджета города. Врио губернатора напомнил, что для устойчивого развития городу нужен годовой бюджет в 1 трлн рублей.

ФПК - дочерняя компания РЖД, в настоящее время зарегистрирована в Москве. Компания предоставляет услуги по перевозке пассажиров и багажа, в ее собственности находятся пассажирские вагоны. Ранее также сообщалось, что в Петербург планируют перевести Объединенную судостроительную корпорацию. Переезд, по словам президента ОСК Алексея Рахманова, займет примерно год и обойдется в сумму порядка 1 млрд рублей.