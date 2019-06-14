Инвестиции в третью очередь индустриального парка на Ставрополье составят 786 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Инвестиции в создание третьей очереди первого частного индустриального парка "Мастер" в Ставропольском крае составят 786 млн рублей, из них 500 млн рублей - средства федерального бюджета. Об этом сообщил в пятницу представитель парка в ходе рабочего визита в край министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Ставропольский краевой индустриальный парк (СКИП) "Мастер" был открыт в 2016 году как первый в крае частный индустриальный парк, впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки - прим. ТАСС). "Мастер" создается на базе завода "Автоприцеп-КАМАЗ", площадь производства которого превышает 120 тыс. кв. м.

"В третью очередь будет инвестировано 786 млн рублей, [это] сметная стоимость проекта, [из них] 500 млн рублей из федерального бюджета, пять [миллионов рублей] - из регионального", - сообщил журналистам представитель СКИП "Мастер".

По его словам, в создание первой и второй очередей парка уже вложено 513 млн рублей, из них 60% составили частные инвестиции, 40% - государственные субсидии. "Третья очередь составляет 44 тыс. кв. м. Будет создано минимум 230 рабочих мест. В 2019-2020 [годах] мы будем проводить работы", - добавил представитель парка.

Он также сообщил, что на третью очередь СКИП "Мастер" уже есть потенциальные резиденты. По его словам, их проекты позволят задействовать 20% площадей третьей очереди.