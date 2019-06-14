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Сбербанк предоставит аэропорту Шереметьево 11 млрд рублей на реконструкцию

Кредитный договор заключен в соответствии с концессионным соглашением между Шереметьево и Росавиацией

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сбербанк и аэропорт Шереметьево заключили кредитный договор для реконструкции аэродромной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.

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"Сбербанк и аэропорт Шереметьево договорились о сотрудничестве в рамках кредитного договора с лимитом 11 млрд рублей на цели финансирования капитальных затрат по первому в России концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Концессионное соглашение заключено в конце 2018 года между АО "Международный аэропорт Шереметьево" и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Срок действия соглашения - 49 лет. Общий объем инвестиций - более 61 млрд рублей.

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