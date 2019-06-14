Турпоток из России в Турцию за счет сотрудников МВД может вырасти на 4%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Турпоток из России в Турцию за счет открытия этой страны сотрудникам МВД для отдыха может вырасти на 3-4%. Такой прогноз озвучила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Список стран, рекомендуемых для посещения в ходе отпуска сотрудникам российского МВД, был расширен, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В него вошли Турция и Таиланд.

"Дополнительно +3-4% турпотока может получить Турция, +2-3% - Таиланд", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, на сколько может увеличиться продажа туров в Турцию и Таиланд благодаря открытию этих стран для сотрудников МВД.

Турецкие курорты этим летом станут самым популярным направлением для отдыха у организованных туристов из России, которые предпочитают приобретать пакетные туры, сообщали ранее в АТОР. Этим летом в Турции отдохнет, по предварительным оценкам туроператоров, около 4,5 млн пакетных туристов из России. В России проведут отпуск более 3 млн организованных туристов. В целом на Турцию и Россию приходится около 80% всех проданных на лето туров, подсчитали туроператоры.

При этом на организованных туристов, выбирающих российские направления для летнего отпуска, приходится лишь 20% от общего числа россиян, путешествующих по России. Большинство туристов предпочитает планировать отпуск в России самостоятельно, сообщали в АТОР. В Турцию же, напротив, туристы предпочитают приобретать пакетные туры. Поэтому, если брать общее число туристов, Россия останется лидером на лето, считают в АТОР.

Об ограничениях для МВД

В 2014 году для сотрудников МВД РФ ввели ограничения на выезд за рубеж. Им позволялось выезжать для отдыха лишь в страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. А вот самые популярные у россиян Турция и Таиланд были под запретом. Теперь это ограничение снято.

Загранпаспорта работников МВД хранятся в отделах кадров их подразделений. Они выдаются на время отпуска, а затем полицейские сдают их обратно. Если сотрудник полиции захочет выехать в страну, не рекомендованную для посещения, он пишет заявление своему непосредственному руководителю, а тот направляет документ на рассмотрение комиссии. В нее входит его начальник, представители кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и дают разрешение или отказывают в нем.