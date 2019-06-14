Добыча ОПЕК в мае упала до пятилетнего минимума на фоне санкций против Ирана

ТАСС, 14 июня. Добыча стран ОПЕК в мае снизилась на 230 тыс. баррелей в сутки - до 29,95 млн баррелей, что является минимальным с 2014 года уровнем, говорится в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча ОПЕК упала до самого низкого уровня с 2014 года, поскольку поставки из Ирана сократились из-за санкций, а также из-за снижения добычи в Саудовской Аравии и Нигерии", - говорится в отчете. В мае свободные мощности ОПЕК агентство оценивает в 3,2 млн баррелей в сутки.

Добыча Ирана в мае упала на 210 тыс. баррелей в сутки - до 2,4 млн баррелей. Саудовская Аравия снизила суточную добычу на 110 тыс. баррелей - до 9,7 млн баррелей, Нигерия - на 60 тыс. баррелей, до 1,69 млн баррелей. Сделка по сокращению добычи выполнялась странами ОПЕК на 133%, странами "не ОПЕК" - на 169%, подсчитали в МЭА.

Сокращение спроса

МЭА пересмотрело прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2019 году, понизив его на 100 тыс. баррелей в сутки к предыдущей оценке. Теперь ожидается, что спрос вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки.

Пересмотр прогноза связан с замедлением темпов потребления нефти в Северной и Южной Америках.

Во II квартале глобальный спрос, как ожидается, вырастет всего на 250 тыс. баррелей в сутки, что является минимальным с 2011 года темпом. Также замедлению потребления нефти в мире способствует глобальный экономический спад, более низкие темпы роста в нефтехимической промышленности и потепление климата в Северном полушарии.

При этом в 2020 году рост спроса может ускориться до 1,4 млн баррелей в сутки, считают в МЭА. Для такого оптимизма есть поводы, отмечают эксперты агентства. Они считают, что во второй половине этого года и в следующем году экономическая картина может улучшиться, так как рост мирового ВВП может восстановиться до 3,4%. Однако такой прогноз основан на ожидании, что торговые войны будут разрешены, а доверие инвесторов восстановится.

Рост предложения

В то же время более высокими темпами будут расти и поставки нефти из стран "не ОПЕК". Темпы могут ускориться с 1,9 млн баррелей в сутки в 2019 году до 2,3 млн баррелей в сутки в 2020 году, следует из отчета МЭА.

По подсчетам агентства, 90% роста добычи обеспечивают США. В следующем году "помочь" им смогут Бразилия, Канада и Норвегия, отмечается в отчете.

По данным МЭА, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в апреле выросли на 15,8 млн баррелей и превышают среднюю за пять лет норму.