Минфин РФ летом повторно внесет законопроект об онлайн-торговле алкоголем

ТАСС, 14 июня. Министерство финансов РФ повторно внесет в правительство законопроект о дистанционной продаже алкоголя и проведет согласительное совещание с Минздравом.

Об этом сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Нам дали замечания, мы будем повторно вносить летом", - сказал он, добавив, что внесенные замечания в законопроект носят технический характер, концептуальные положения документа не изменились.

При этом, отметил Сазанов, Минздрав по-прежнему выступает против законопроекта.

"Они против по-прежнему. Нужно будет согласительное совещание в правительстве делать", - отметил представитель Минфина.

Ранее РБК сообщило, что Министерство финансов РФ доработало законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя и планирует приступить к реализации проекта с 1 января 2020 года. Как передавало издание, первый этап продлится один год - до 1 января 2021 г. Ожидается, что в этот период вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступает Минздрав.