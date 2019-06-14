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Назначен новый гендиректор Nokia в России

Игорь Парфенов сосредоточится на развитии новых направлений бизнеса, открывающихся на рынке операторов связи, а также в сегменте государственных предприятий и корпоративных заказчиков

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Директор по работе со стратегическими заказчиками Nokia в России Игорь Парфенов назначен на должность гендиректора компании в РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее эту должность занимал Рашид Исмаилов, который покидает свой пост в связи с переходом на другую работу.

"Nokia объявила о назначении Игоря Парфенова гендиректором компании в России. На этой должности он будет руководить деятельностью Nokia в России и отвечать за реализацию корпоративной стратегии компании, нацеленной на дальнейшее укрепление позиций Nokia на российском рынке", - говорится в сообщении.

Парфенов работал в ведущих российских и международных телекоммуникационных компаниях, отвечая за техническую стратегию и развитие бизнеса. В частности, ранее он работал в должности директора по работе со стратегическими заказчиками Nokia в России, а теперь будет заниматься развитием двух направлений одновременно.

Новый гендиректор Nokia в России сосредоточится на развитии новых направлений бизнеса, открывающихся на рынке операторов связи, а также в сегменте государственных предприятий и корпоративных заказчиков.

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