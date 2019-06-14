Новгородское УФАС нашло нарушение закона о конкуренции в действии правительства региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Новгородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сделало вывод, что правительство области и учрежденное им Агентство информационных коммуникаций (АИК) при создании портала "Вечевой Колокол" нарушили закон о конкуренции, передает из зала заседаний новгородского УФАС корреспондент ТАСС.

Как следует из материалов дел базы решений ФАС, правительство региона и АИК подозревались в заключении сделки почти на 7 млн рублей бюджетных средств для создания портала "Вечевой колокол" в обход закона о конкуренции. Он создавался для обработки информации о проблемах жителей региона и принятия решений.

"Комиссия решила признать действия правительства Новгородской области, администрации губернатора Новгородской области, областного государственного автономного учреждения "Агентства информационных коммуникаций" нарушением п. 4 ст. 16 федерального закона 135 ФЗ "О защите конкуренции", - сообщила результативную часть в ходе заседания руководитель регионального управления ФАС Ольга Виниченко.

Виниченко уточнила ТАСС, что за нарушения будут оштрафованы только должностные лица администрации губернатора, правительства области и ОГАУ "АИК", их имен спикер не уточнила, но отметила, что речь идет о штрафах, размер которых составляет минимум 20 тыс. рублей.

Как ТАСС сообщал ранее, рассмотрение дела стартовало в марте 2019 года. В материалах поясняется, что в 2017 году правительство области зачислило на счет АИК 4 млн рублей на освещение деятельности органов государственной власти региона. После АИК заключил с компанией "Интеллектуальные социальные системы" четыре договора по 1 млн рублей каждый без проведения конкурсных процедур. Средства были направлены на внедрение и функционированием системы "Вечевой колокол". В 2018 году АИК заключил с компанией "Лаборатория инноваций", генеральным директором которого является представитель вышеуказанной компании "Интеллектуальные социальные системы", еще три договора стоимостью 2,9 млн рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика.