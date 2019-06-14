Акционеры "Газпром нефти" избрали совет директоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпром нефти" избрали на общем годовом собрании совет директоров компании в новом составе. При этом решено сократить численный состав совета с 13 до 11 человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

Совет покинут бывшие заметили председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, Всеволод Черепанов, а также член совета директоров "Газпром газомоторное топливо" Сергей Фурсенко.

Членами совета стал бывший зампредседателя "Газпрома", генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Места в совете сохранили глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бывшие заместители председателя правления "Газпрома" Кирилл Селезнев, Андрей Кругов, Игорь Федоров, заместители руководителей департаментов "Газпрома" Владимир Алисов и Андрей Дмитриев, а также зампредседателя правления "Газпрома" Елена Михайлова, член директоров "Газпрома" Михаил Середа, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.

Крупнейшим держателям пакета акций "Газпром нефти" является "Газпром". Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Основные виды деятельности "Газпром нефти" - разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.