КРСК инвестирует свыше 600 млн рублей в предприятие аэрозольных баллонов на Ставрополье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) инвестирует 630 млн рублей в создание ориентированного на экспорт производства алюминиевых аэрозольных баллонов в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба КРСК.

"Акционерное общество "Корпорация развития Северного Кавказа" намерено вложить 630 млн рублей в инвестиционный проект по созданию современного производства аэрозольных алюминиевых баллонов в Ставропольском крае. Договор о предоставлении займа заключен между КРСК и инициатором данного инвестиционного проекта - ООО "Аэробалл", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что общая стоимость инвестпроекта 1 млрд 680 млн рублей, в том числе финансирование КРСК - 630 млн рублей. Окупить вложения в проект планируется в течение 5,5 лет.

"Планируется, что одна часть продукции нового предприятия будет реализовываться на территории Российской Федерации, другая - экспортироваться за рубеж, что отвечает решению главных задач проекта: содействие политике импортозамещения и создание высокотехнологичных предприятий на Северном Кавказе, способных производить продукт, востребованный на мировых рынках", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Планируется, что производство позволит создать не менее 47 высокопроизводительных рабочих мест. Налоговые поступления за 10 лет реализации проекта составят порядка 320 млн рублей.

Начало серийного выпуска продукции первого этапа запланировано на 1-й квартал 2020 года, поставка оборудования ожидается в конце лета.

"Надо отметить, что оборудование, предназначенное для этой отрасли, специфическое, на его изготовление уходит от 8 до 11 месяцев. Выход на производственную мощность второго этапа намечен на 2021 год. Производственная мощность предприятия после ввода второго этапа составит порядка 86 млн единиц алюминиевых баллонов ежегодно", - приводятся в сообщении слова директора "Аэробалла" Якова Литовченко.

Ранее ТАСС сообщал о том, что в 2019 году КРСК намерена поддержать на Северном Кавказе 10 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 9 млрд рублей.