Промышленное бурение началось на нефтяном месторождении Пайяха в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Промышленное бурение скважин началось на Пайяхском месторождении нефти на севере Красноярского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы региона Александра Усса.

Компания "Нефтегазхолдинг", которая ведет освоение месторождения, начала бурения первого куста скважин. В этом году планируется завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров. Ранее в рамках геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин.

"Началось промышленное освоение Пайяхского месторождения. Это означает прежде всего увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края максимум через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза в сравнении с тем, что дает сегодня нефтяная отрасль, а это 30 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Усса.

Запуск промышленного производства запланирован на месторождении в 2024 году. Первоначальный объем добываемой нефти составит 26 млн т в год, с перспективой увеличения до 50 млн т нефти в год. Планируется, что нефть будет поставляться на экспорт по Северному морскому пути. Для этого в 40 км от арктического поселка Диксон будет построен морской терминал "Порт - бухта Север" с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн т в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км.

Освоение месторождения включено в комплексный инвестиционный проект "Енисейской Сибири", который объединяет проекты на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Проект "Пайяха" предполагает освоение шести нефтегазовых месторождений. Пайяхская группа месторождений отнесена к категории уникальных. Группа расположена на полуострове Таймыр, севернее Полярного круга, в 140 км севернее города Дудинка. Экспертиза Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) подтвердила наличие запасов нефти в размере 1,2 млрд т на месторождениях Пайяхской группы.