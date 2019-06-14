"Ъ": РЖД оптимизируют перевозки из-за падения грузооборота в европейской части России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ОАО "РЖД" отстранили от движения 222 электровоза, 191 тепловоз, подготовлены планы по оптимизации численности персонала - примерно 3 тыс. человек - из-за падения грузооборота в европейской части России, сообщает газета "Коммерсантъ", со ссылкой на слова заместителя генерального директора РЖД Алексея Шило.

Об этом замгендиректора рассказал на расширенном совещании в Кемерово по вопросам транспортировки каменного угля.

По словам генерального директора ХК "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, цены на энергетический уголь на европейском рынке упали за шесть месяцев на 54%, пишет издание. В последние полгода, отмечается в публикации, уголь вытесняется из европейской генерации. Восточное направление поставок загружено и из-за ограничений инфраструктуры.

РЖД, по словам угольщиков, согласовывают большее число заявок на перевозку грузов, чем технически способны обслужить, что приводит последних к штрафам за неисполнение контрактов. Из поданных в монополию заявок за январь-май согласовано 52%, к перевозке принято 89% от этого числа, отметил директор УК "Кузбассразрезуголь" Сергей Парамонов. Тем временем первый замначальника Западно-Сибирской железной дороги Денис Рахимжанов указывает на то, что сами угольщики Кузбасса не вывезли за пять месяцев 9,3 млн т груза.

Предприятия Кузбасса просят у РЖД ввести скидки на ставших неприбыльными направлениях - к портам Северо-Запада и Юга.

По итогам совещания монополия согласилась рассмотреть точечные тарифные предложения угольных компаний по отдельным направлениям. При этом РЖД объясняют, что скидку могут давать лишь при рентабельности перевозок для компании, предлагая угольщикам осваивать Северо-Кавказскую железную дорогу. По словам Шило, РЖД могли бы снизить вагонную составляющую для грузоотправителей угля за счет сокращения оборота вагонов.