САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль с конвейера линии В0 - кроссовер Lada XRay Cross. Об этом сообщили в пятницу на сайте компании.

"14 июня 2019 года с конвейера линии В0 ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль - им стал компактный кроссовер Lada XRay Cross", - сказано в сообщении.

Автомобили Lada XRay Cross выходят с конвейера В0 с 2018 года. Сообщается, что миллионная модель направится в дилерскую сеть.

Линия В0 - одна из трех линий ''АвтоВАЗ'', на которой выпускаются 12 моделей автомобили марок Lada и Renault. Конвейер выпускает один автомобиль в минуту.

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и производит автомобили и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в городах Тольятти - ПАО "АвтоВАЗ" и Ижевск - ООО "Лада Ижевск". Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Марка занимает 20% российского рынка легковых автомобилей.