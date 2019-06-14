Глава ФНС отметил работу властей Петербурга по созданию хороших условий для бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил работу властей города по созданию хороших условий для ведения бизнеса. Встреча прошла в пятницу перед заседанием расширенной коллегии ФНС в Мариинском дворце в Петербурге.

В частности, по словам Мишустина, в Петербурге значительно снизилось число выездных налоговых проверок. "Мы фиксируем очень серьезное снижение количества налоговых выездных проверок в Санкт-Петербурге, - если посмотреть за пять лет, то их в четыре раза уменьшилось. Но я примерно цифру скажу предыдущего годового периода, это уже ваше время, - в настоящее время их чуть больше 200. А начинали мы с почти 1000. Это очень важно, бизнес это чувствует", - сказал он.

Мишустин также отметил, что Петербург всегда являлся площадкой для пробы инновационных решений ФНС. "В Петербурге отрабатываются все новые системы Федеральной налоговой службы. Петербург у нас инновационная площадка. Я хочу поблагодарить вас за тесное взаимодействие, и я надеюсь, что мы также продолжим консолидировать во все уровни бюджета необходимые средства для развития города без усиления административного давления", - сказал глава ФНС.

Мишустин также отметил, что за счет создания комфортных условий для бизнеса растут налоговые сборы в бюджет.

Врио губернатора отметил, что для города важно наращивать налогооблагаемую базу. "Для нас это очень важно, чтобы бизнесу было комфортно. Чем больше мы ухаживаем за бизнесом, тем больше он дает поступлений в бюджет", - сказал Беглов.

В пятницу в Мариинском дворце Санкт-Петербурге состоялось заседание коллегии ФНС России, где были озвучены итоги по сбору налогов за четыре месяца текущего года и задачи ведомства на последующий период.