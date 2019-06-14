Самозанятые россияне будут платить пенсионные взносы через приложение

ТАСС, 14 июня. Самозанятые граждане, которые принимают участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход, смогут на добровольной основе выплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ через мобильное приложение "Мой налог". Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

"Ожидается, что в мобильном приложении появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления", - пояснил он.

Как указал Мишустин, на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировались 108 тысяч человек, которые выдали 9,3 млн чеков на общую сумму 8,2 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов составила 127 млн рублей. При этом в консолидированный бюджет субъекта федерации поступает 63% от суммы налога, в фонд обязательного медицинского страхования - 37%.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.