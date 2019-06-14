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Самозанятые россияне будут платить пенсионные взносы через приложение

Сумма уже уплаченных ими налогов, по данным главы ФНС России Михаила Мишустина, составила 127 млн рублей

ТАСС, 14 июня. Самозанятые граждане, которые принимают участие в эксперименте по введению налога на профессиональный доход, смогут на добровольной основе выплачивать взносы в Пенсионный фонд РФ через мобильное приложение "Мой налог". Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

"Ожидается, что в мобильном приложении появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления", - пояснил он.

Как указал Мишустин, на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировались 108 тысяч человек, которые выдали 9,3 млн чеков на общую сумму 8,2 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов составила 127 млн рублей. При этом в консолидированный бюджет субъекта федерации поступает 63% от суммы налога, в фонд обязательного медицинского страхования - 37%.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

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