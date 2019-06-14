Рубль незначительно укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рубль незначительно укрепился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России впервые с марта 2018 года понизить ключевую ставку - на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Это следует из данных биржи по состоянию на 13:33 мск.

Так, после оглашения решения ЦБ курс доллара снизился на 0,34% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 64,36 руб., курс евро - на 0,42%, до 72,51 руб.

В своем решении о снижении ключевой ставки регулятор отметил замедление годовой инфляции и снижение проинфляционных рисков. Вместе с тем ЦБ указал, что рост экономики РФ в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий, и снизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 1,2-1,7% до 1-1,5%.