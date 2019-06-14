"Газпром нефть" выступает за пересмотр квоты ОПЕК+ для увеличения добычи нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" выступает за корректировку квоты в рамках ОПЕК+ на второе полугодие 2019 года, в результате которой страны могли бы немного увеличить добычу нефти. Уверенно говорить о необходимости такого шага и о параметрах обновленной квоты пока нельзя, так как рынок еще неспокоен, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Мне представляется, что некоторое увеличение квот для стран, входящих в ОПЕК+, было бы приемлемым. Это позволит сохранить баланс на рынке, который достигнут, и иметь комфортный диапазон для производителей и потребителей - $55-65 за баррель нефти", - отметил он.

При этом, по мнению Дюкова, соглашение ОПЕК+ необходимо в любом случае продлить. "Соглашение ОПЕК+, механизм надо сохранить. Как поступить в ближайшее время? Сохранить квоты, которые установлены, или пересмотреть их в сторону повышения? Правильнее было бы взять какую-то паузу и дождаться момента, когда эти эмоции, настроения будут влиять на рынок не так существенно", - добавил он.

ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В соответствии с этим решением, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран, не входящих в картель, в соответствии с соглашением должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки.

Россия, в частности, должна сократить суточную добычу нефти на 228 тыс. баррелей.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра. Дальнейшего решения о судьбе сделки до конца 2019 года пока не принято.