"Роснефть" может подать иск из-за публикации Reuters о перелетах Сечина и его близких

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Роснефть" рассмотрит вопрос о судебной защите нарушенных прав в связи с публикацией агентства Reuters о якобы использовании корпоративных самолетов нефтяной компании в личных интересах Игоря Сечина и его близких. Об этом говорится в заявлении "Роснефти".

"Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав", - сообщается в заявлении.

В материале Reuters сообщается, что агентство отследило 290 рейсов "Роснефти" в период с января 2015 года по май 2019 года. Агентство сообщило, что в общей сложности обнаружило общедоступную информацию, обнародованную "Роснефтью" или российскими властями, об официальных событиях в 42 из 290 пунктов назначения рейсов.

"Для сведения: список из 290 перелетов, приведенный самим Reuters, указывает на крайнюю напряженность графика главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина. При этом Reuters из открытой информации усмотрел служебную необходимость перелетов лишь в 42 случаях, в то время как компания ведет свою деятельность по всему миру и назначает коммерческие переговоры с партнерами по взаимной договоренности без согласования с агентством Reuters", - говорится в заявлении "Роснефти".

"Роснефть" также отметила в своем комментарии, что трудовым соглашением главы "Роснефти" Игоря Сечина предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. "Кроме того, протоколом целого ряда мероприятий с партнерами компании предусмотрено участие в них членов семьи. Беспрецедентная избирательность, слежка, организованная Рейтером, и последующая публикация материалов, направленных на дискредитацию одного из представителей российского бизнеса, вызывает недоумение и обоснованные подозрения в наличии целенаправленного заказа", - отмечается в сообщении НК.