ЦБ повысил прогноз цены барреля нефти на 2019-2020 годы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России повысил базовый прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2019 и 2020 годы, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного регулятором при решении о снижении ключевой ставки.

Согласно обновленному прогнозу, цена барреля нефти в базовом сценарии в 2019 году составит $65 (в предыдущем прогнозе - $60), в 2020 году - $60 (в предыдущем прогнозе - $55). Прогноз на 2021 год ЦБ сохранил на уровне $55 за баррель.

Прогноз сценария высоких цен на нефть остался неизменным - $70 за баррель в 2019 году и $75 в 2020 году и 2021 году.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял в Госдуме, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении сделки по ограничению добычи.

Срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки истекает 30 июня. С апреля страны ОПЕК+ обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов договориться пока не удалось. Встреча, на которой планировалось принять решение, должна была состояться в конце июня, но может быть перенесена на июль.