Соцсеть TikTok заявила, что готова сотрудничать с российскими властями

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok заявила, что готова соблюдать законы РФ и сотрудничать с органами власти после заявления Роскомнадзора о проверке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее сообщили ТАСС, что ведомство в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации. При этом в Роскомнадзоре отметили, что поводом для начала систематического наблюдения стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и сообщения СМИ.

"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений <...> Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила, и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - говорится в сообщении.

Также в компании пояснили, что пользователям предлагается ряд инструментов для обеспечения безопасности и настройки конфиденциальности, а также можно задействовать комбинацию правил, технологий и стратегий модерации для устранения несоответствующего контента или учетных записей.

TikTok - это социальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов, также TikTok является социальной сетью. Она создана в Китае и запущена в 2015 году.