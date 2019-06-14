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ЦБ повысил прогноз по приросту кредитования населения в 2019 году

Прирост кредитования составит 15-20%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России повысил базовый прогноз по годовому приросту кредитования населения в 2019-2020 годах, следует из материалов регулятора.

Согласно обновленному прогнозу, прирост кредитования населения в 2019 году составит 15-20% (ранее ожидалось 12-17%), в 2020 году - 11-16% (ранее - 10-15%). Прогноз на 2021 год ЦБ сохранил на уровне 10-15%. Прогноз по кредитованию юрлиц остался неизменным - 7-10% в 2019 году и 6-10% в 2020 и 2021 годах.

Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. Если ситуация на рынке потребкредитования не изменится, рецессия может наступить уже в 2021 году.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что причиной роста кредитования населения является стремление поддержать уровень жизни в условиях отсутствия роста доходов. По ее словам, сложившаяся ситуация с низкими доходами - одна из основных проблем экономики страны.

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