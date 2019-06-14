{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якушев намерен посетить Марий Эл в качестве куратора региона

Глава Минстроя надеется, что в этой работе ему поможет его опыт работы губернатором

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев намерен в ближайшее время посетить республику Марий Эл, куратором которой он определен в правительстве РФ. Об этом глава Минстроя сообщил журналистам в пятницу.

На эту тему

"Сейчас определимся, переговорю с главой республики и определимся по срокам, когда это будет. Но я думаю в ближайшее время", - сказал Якушев, отвечая на вопрос, когда он планирует поехать в Марий Эл в качестве куратора региона.

"Сейчас очень важно погрузиться в проблематику республики, подготовить программу, увидеть точки роста. Это знакомая работа, думаю, мой региональный опыт пригодится",- сказал Якушев.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня глава минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичМарий Эл
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год
Прогноз повышен с $35 млрд до $50 млрд
Читать полностью