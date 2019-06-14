Якушев намерен посетить Марий Эл в качестве куратора региона

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев намерен в ближайшее время посетить республику Марий Эл, куратором которой он определен в правительстве РФ. Об этом глава Минстроя сообщил журналистам в пятницу.

"Сейчас определимся, переговорю с главой республики и определимся по срокам, когда это будет. Но я думаю в ближайшее время", - сказал Якушев, отвечая на вопрос, когда он планирует поехать в Марий Эл в качестве куратора региона.

"Сейчас очень важно погрузиться в проблематику республики, подготовить программу, увидеть точки роста. Это знакомая работа, думаю, мой региональный опыт пригодится",- сказал Якушев.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня глава минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор.