AFP: завод по выпуску комплектующих для Boeing и Airbus в Бельгии подвергся кибератаке

ТАСС, 14 июня. Работа расположенного в бельгийской коммуне Завентем завода аэрокосмической компании Asco, поставляющей комплектующие для таких авиакомпаний, как Airbus, Boeing и Bombardier, нарушена из-за кибератаки на сети предприятия. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По его сведениям, порядка 1000 сотрудников предприятия отправлены по домам как минимум до начала следующей недели. Помимо этого, кибератака затронула филиалы компании в США, Германии и Канаде. Администрация предприятия обратилась в правоохранительные органы и делает все возможное для скорейшего перезапуска производства.